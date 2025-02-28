Ataoğlu mesajında, sivil savunmanın, sadece afet anlarında değil, barış zamanında da halkın bilinçlenmesi, önlem alması ve her türlü olağanüstü duruma karşı hazırlıklı olması açısından hayati bir konu olduğunu vurguladı.

Her zaman güçlü bir sivil savunma bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Sivil Savunma Teşkilatımız, yangın, deprem, sel ve diğer doğal afetler başta olmak üzere birçok olağanüstü durumda halkımıza en hızlı ve etkin şekilde yardımcı olmak için gece gündüz çalışmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, sivil savunma sadece kurumların değil, her bireyin sorumluluğudur. Toplum olarak alacağımız her küçük tedbir, büyük felaketlerin önüne geçebilir."

Sivil Savunma Teşkilatı mensuplarına teşekkür eden Ataoğlu, "Bu anlamlı günün, toplumumuzda bilinç ve dayanışmayı artırmasını temenni ediyorum. Unutmayalım ki, bilinçli toplum, güçlü toplumdur.” dedi.