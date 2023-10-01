Başbakan yardımcılığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan'da gerçekleştirilen programa, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuat Muradov, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, siyasetçi Sinan Oğan, Azerbaycanlı milletvekilleri ve çok sayıda Türkiye mezunu katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan YTB Başkanı Eren, Bakü'deki buluşmaya dünyanın 21 farklı ülkesinden mezun derneklerinin temsilcilerinin katıldığını belirtti.

Eren, buluşmaya katılan mezunların kendi ülkelerinin meselelerini Türkçe konuştuğunu ve tartıştığını söyleyerek "Şu an 35 ülkede Türkiye mezunları derneğimiz var. Türkiye'de 16 bin burslu öğrencimizi misafir ediyoruz. 2011 senesinden beri de 40 bine yakın uluslararası öğrenciyi devletimizin bursuyla Türkiye'de misafir ettik. En fazla öğrenci ise doğal olarak can Azerbaycan'dan geldi. Şu anda 34 bin Azerbaycanlı öğrenci Türkiye'de eğitim almaktadır. Bugüne kadar 100 binleri bulan mezun sayımız var Azerbaycan'dan." bilgisini paylaştı.

Amrullayev

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Amrullayev ise konuşmasında, "Azerbaycan'ın tüm sektörlerinde Türkiye mezunları önemli rol oynuyor ve büyük katkı sunuyor. Bunun için Türkiye devletine teşekkür ediyorum. Yurt dışında eğitim almak isteyenlerin büyük çoğunluğu Türkiye'de eğitimi tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuşmasında Türk dostu Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın vefatı dolayısıyla üzgün olduklarını, ailesine ve Azerbaycan halkına başsağlığı dileyerek sözlerine başladı.

Ataoğlu, Azerbaycan’da olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirerek Azerbaycan’ın Kuzey Kıbrıs’a olan ilgisinden memnun olduklarını ifade etti.

Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin o ülkenin kültürel değerlerini öğrendiğine de değinen Ataoğlu, her bir öğrencinin bir rehber niteliğinde ülkesinde tanıtıma katkı sağladığını belirtti.

Ataoğlu "Ne mutlu ki hepimize sahip çıkan anavatanımız Türkiye'miz var. Türkiye'yi yanımızda hissettiğimiz için karşılaşılan her engelde sıkıntıları el birliğiyle çözüyoruz” diye konuştu.

Azerbaycan’dan Kuzey Kıbrıs’a yüksek öğrenim için gelen öğrenciler olduğuna da değinen Ataoğlu, yapılan tanıtımlar ile gelecek yıllarda daha fazla öğrencinin ülkemize gelmesi temennisinde de bulundu.