GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs’tan Bahar Sancar’a konuşan Ataoğlu, “Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Serdar Denktaş aday olduğu takdirde, onu destekleyeceğimizi hep beyan ettik. Kendisinin yanına son gittiğimde Nisan ayı sonuna kadar zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığına aday olmazsam milletvekilliğini düşündüğünü söyledi. Bende kendisine, başkan ciddiysen başımızın üstünde yerin var dedim. Kendisine genel seçim için 30 adayımı belirlediğimi de söyledim. Seçimin ne zaman olup olmayacağının belli olmadığını da konuştuk. Ben gelirken 10 kişi getireceğim dedi. Madem ki 30 kişi ayarladın, 10 kişiyle ben geleceğim, geriye kalan 10 kişiyi de ayarlarız dedi. Ben de kendisine partinin dışındaki kişilerle ilgili olarak, partiye öyle bir başvuru olduğunda Parti yetkili organlarına bir müracaat olması gerektiğini söyledim. Ancak henüz cumhurbaşkanlığı ile ilgili henüz karar vermediği için, önümüzde zaman olduğunu söyledim. Kendisi ile görüşmemizde bunları konuştuk” dedi.

Denktaş’ın DP’ye yönelik eleştirilerine karşın ise Ataoğlu, “Serdar Denktaş’ın bütün konuştuklarına saygı duyarım. Ama neden o zaman Demokrat Parti’ye dönmek istedi? Gelseydi düzeltecek miydi? Kendisine saygısızlık yapan birisi değilim. Kendisi ile geçmişimiz var. O kadar yıl bu partiye başkanlık yapan birisine ben asla bir şey söylemem. Cumhurbaşkanlığı için Demokrat Parti olarak kendisini bekledik. Kendisi Nisan sonu dedi, biz Mayıs sonuna kadar bekledik. Serdar Denktaş’ın açıklamaları kendi taktiridir” ifadelerini kullandı.