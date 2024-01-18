Törene, ödül kazanan gençler ve ailelerinin yanında, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, BRTK Müdürü Meryem Özkurt, KEİ Koordinatörü Ömer Cihan, jüri üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Güneyli ve Prof. Dr. Fevzi Kasap katıldı.

Törende, ayrıca, davetli jüri üyelerinden yönetmen Derviş Zaim, eski TAK Müdürü Perihan Aziz, Uzman Psikolog Sevil Hançerli ve Prof. Dr. Yağmur Çerkez de hazır bulundu.

Ataoğlu: “Yeter ki gençlere bir fırsat verilsin”

Ödül töreninde konuşma yapan BAşbakan Yardımcışığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, gençleri ve böylesine gençler yetiştirdikleri için velilerini kutlayarak, hangi dalda olursa olsun fırsat verildiği takdirde gençlerin bu fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğini kaydetti.

Ataoğlu, yarışmanın yapılmasını sağlayan bakanlık yetkililerine, KEİ’ye, BRTK’ye ve jüri üyelerine teşekkür ederek, yarışmanın devamının gelmesi temennisinde bulundu.

Ataoğlu, Gençlik Dairesi çatısı altında gençlere farklı branşlardaki projelerle de imkanlar vereceklerini duyurdu.

Özsaygın: “Ülkenin tüm gençlerine açık, kapsayıcı bir yaklaşımla yola çıktık”

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın da, Genç Enerji Yarışması’nda murat edilenin gençlerin yeni medya araçlarını doğru ve verimli kullanmaları, duygu, düşünce ve yeteneklerini paylaşmaları, toplumsal konularda sorumluluk almaları, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeleri ve kamusal alanda daha görünür olmaları olduğunu kaydetti.

Özsaygın, Gençlik Dairesi olarak ülkenin tüm gençlerine açık, kapsayıcı bir yaklaşımla yola çıktıklarını ve projeyi tasarladıklarını belirterek, projeye katılan tüm gençleri kutladı.

Özkurt: “Yarışmanın devamını ve daha fazla katılımla gerçekleşmesini dilerim”

Yarışmanın yayın sponsorluğunu üstlenen BRTK Müdürü Meryem Özkurt ise, böyle bir organizasyonda yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yarışmanın, daha fazla katılımla devam etmesi temennisinde bulundu.

Özkurt, BRTK olarak bu gibi projelere her zaman destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydetti.

KEİ Koordinatörü Cihan: “Kendinizle gurur duyun.. Ben sizlerle gurur duydum”

Yarışmada para ödüllerinin sponsorluğunu yapan KEİ Koordinatörü Ömer Cihan da, bir konuşma yaparak, katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu, keyif aldıkları bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Cihan, gençlere ve ailelerine seslenerek, “Kendinizle gurur duyun. Ben sizlerle gurur duydum” dedi ve bir toplumun dinamosunun gençler olduğunu, bu dinamonun katkılarla beslenmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından, yarışmacılara para ödülleri dağıtıldı. Yarışmada yaş kategorilerinde birinci gelenlere 10 bin TL, ikinci gelenlere 5 bin TL, üçüncü gelenlere ise 3 bin TL para ödülü verildi. Ardından jüri üyelerine plaket takdimi yapıldı.

Genç Enerji Yarışması’nda 12-18 Yaş Kategorisi'nde "1. Ali Faik Şemi; 2. Melisa Sultan Tokpınar ve Ali Çavuşoğlu; 3. Ekin Nejla Kanlı", 19-25 Yaş Kategorisi'nde "1. Tuğçe Çete; 2. Dilay Vehbiye Aydın; 3. Eylül Karataş", 26-35 Yaş Kategorisi'nde "1. Salih Yılmaz; 2. Doğa Duru; 3. Mert Can Mavi" dereceye girdi.