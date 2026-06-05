Ataoğlu, elde edilen tarihi başarının tüm Kıbrıs Türk halkını gururlandırdığını belirterek, milli takımın sahada ortaya koyduğu mücadele, inanç ve takım ruhunun takdire şayan olduğunu söyledi.

ATAOĞLU’NDAN, SERTOĞLU VE AKTUNÇ’A TEBRİK TELEFONU

Ataoğlu ayrıca, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Nazım Aktunç'u telefonla arayarak tebrik etti. Ataoğlu, başarıda emeği geçen teknik heyete, yöneticilere ve tüm futbolculara teşekkür ederek, yarınki final karşılaşmasında başarılar diledi.

Ataoğlu açıklamasında, “Milli takımımız, CONIFA Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla hepimize büyük bir gurur yaşatmıştır. Federasyon Başkanımız Sayın Hasan Sertoğlu'nu, Teknik Direktörümüz Sayın Nazım Aktunç'u ve ay-yıldızlı formamızı başarıyla temsil eden tüm futbolcularımızı yürekten kutluyorum. Sahada ortaya koydukları mücadele ve kazanma azmi, Kıbrıs Türk halkının karakterini en güzel şekilde yansıtmaktadır” ifadelerini kullandı.

Yarın oynanacak final karşılaşmasına da değinen Ataoğlu, milli takımın yanında olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Final yolunda elde edilen bu başarı tesadüf değildir. Büyük emek, disiplin ve özverinin sonucudur. İnancımız tamdır. Tüm sporcularımıza yarınki final mücadelesinde başarılar diliyorum. Kalbimiz ve dualarımız onlarla olacak. Sonuç ne olursa olsun, onlar şimdiden halkımıza büyük bir gurur yaşatmıştır. Devletimiz ve halkımız adına milli takımımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.”

Ataoğlu, final karşılaşmasının tüm spor camiası ve Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını temenni ederek, milli takımın kupayı ülkeye getireceğine olan inancını dile getirdi.