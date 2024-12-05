Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, son günlerde yaşanan depremler ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında, Bakanlık uhdesinde bulunan Jeoloji ve Maden Dairesi’nin, Türkiye MTA ve AFAD ile yapmış olduğu protokoller sayesinde, deprem ile ilgili birçok önemli çalışmaya imza attıklarını belirtti.

Ataoğlu ayrıca depremlerden korkarak panik yapmaya gerek olmadığının altını çizdiği açıklamasında, bilimin ışığında ne gerekiyorsa onların yapılacağını belirtti.

Ataoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Bakanlığımız bünyesinde bulunan jeoloji ve Maden Dairesi ile MTA (Maden Tetkik ve Arama) AFAD (Afet ve Acil Durum) gibi Türkiye’nin yerbilimleri alanında çalışan güzide kurumlar ile protokoller imzalamış ve bu protokoller çerçevesinde, deprem konularında hayati çalışmalar ortaya koyduk. Bu çalışmalar, geç kalınmış, önemli ve gerekli çalışmalardı. Jeoloji ve Maden Dairesi ile bu çalışmaları titizlik içinde ve bilimsel gerçekler ışığında yürütmekteyiz.

Ocak ayı itibarı ile proje sonuçlarını kurum temsilcilerinin de olacağı bir seminerle halkla ve ilgili paydaş kurumlara duyurmayı ve bir rapor halinde kamuoyunun dikkatine getirmeyi hedefliyoruz. Devam niteliğindeki ikinci etap çalışmalarımız da devam edecektir.

Bilinmelidir ki bu çalışmaları büyük bir gayret, titizlik ve her şeye rağmen yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Şunu net bir biçimde söyleyebilirim ki, depremden korkmaya gerek yok, paniğe kapılacak bir durum yok. Bilim neyi gerekli kılıyorsa, bizler de onu yapıyoruz. Bilimin ışığından şaşmadan, bilime güvenerek yaşam alanlarımızı yeniden revize etmek zorundayız. Bilimsel gerçeklikleri dikkate alarak, yaşamımızı düzenlersek, doğa olayları karşısında daha güvenli olacağımız kesindir.

İnşaatlarımızı güçlendirip depreme dayanıklı hale getireceğiz. Ve sunacağımız raporlarla depreme dayanıklılığı sağlayacağız. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Ocak ayında kamuoyu ile paylaşacağımız rapor, depreme karşı neler yapılması gerekliliği net bir biçimde ortaya koyacak, bu sonuçların uygulamaya alınması için de ayrıca gayret ve kararlılık göstereceğimizin de altını çizmek isterim. Jeoloji ve Maden Dairesi Müdür ve personelime özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ederim.

Bu vesile ile 6 Şubat depreminde, İSİAS otelde yitirdiğimiz canlarımıza bir kez daha rahmet diliyorum. Yaslı ailelerimize sabır diliyorum. Aileler her konuda yanlarında olacağımızı bilsinler. Bu mücadele hepimizin.”