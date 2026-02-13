Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kazakistan'ın Güney Kıbrıs'a uçak seferlerini başlatacağını duyurması sonrası açıklama yaptı.

Ataoğlu, söz konusu gelişmeyi dikkatle takip ettiklerini belirterek, Rum makamlarının bu adımı “tarihi önemde” olarak nitelendirmesinin meselenin turizm boyutunun ötesinde siyasi bir anlam taşıdığını gösterdiğini ifade etti.

Ataoğlu açıklamasında, Kazakistan’ın Türk dünyasının önemli ve saygın devletlerinden biri olduğunu vurgulayarak, ülkenin Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında iş birliği yapılan kardeş bir ülke olduğunu hatırlattı. Rum Yönetimi’nin son dönemde özellikle Türk dünyası ülkeleri nezdinde yürüttüğü diplomatik ve ekonomik açılım girişimlerini dikkatle değerlendirdiklerini kaydetti.

“TEK TARAFLI POLİTİKALARIN DEVAMI”

Turizm alanındaki gelişmelerin ekonomik değer taşıdığını belirten Ataoğlu, ancak Güney Kıbrıs’ın attığı bu tür adımların Kıbrıs Türk halkının hak ve statüsünü yok sayan tek taraflı politikaların devamı niteliğinde olduğunu savundu. Ada üzerindeki iki eşit halk ve iki ayrı devlet gerçeğinin göz ardı edilerek atılan adımların kalıcı ve adil bir çözüme hizmet etmediğini ifade etti.

“TURİZM SİYASİ MANİPÜLASYON ARACI DEĞİL”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak turizmi siyasi bir araç değil, kültürlerin buluştuğu bir köprü olarak gördüklerini belirten Ataoğlu, anavatan Türkiye ile yürütülen güçlü iş birliği, “Ada Kıbrıs” vizyonu ve alternatif pazarlara yönelik stratejik açılımlar sayesinde turizm sektörünü daha da güçlendirme kararlılığında olduklarını kaydetti.

Türk dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesinin ve karşılıklı turizm hareketliliğinin artırılmasının stratejik öncelik olduğunu belirten Ataoğlu, kardeş ülkelerle iş birliğini daha ileri taşımaya yönelik çalışmaların kesintisiz süreceğini vurguladı.

Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını her platformda savunmaya ve başta turizm olmak üzere tüm alanlarda uluslararası görünürlüğü artırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.