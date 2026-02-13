Gerçekleşen kongrede Gençlik Örgütü Girne İlçesi’nin yeni yönetim kurulu Adil Mercimekci, Ali Etem Kaplan, Aysel Amir, Berk Ortunç, Devrim Ayaeş, Tahsin Arova, Tual Nacisoy ve Zalihe Yaradanakul’dan oluştu.

Divan Başkanı Mustafa Sipahi olurken Divan üyeleri ise Bahar Çağan ve Melisa Tanır oldu.

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri ve çok sayıda partili gencin katıldığı kongre, “Birlik, mücadele, dayanışma” sloganlarıyla yapıldı.

Kongrede başkan ve yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından tamamlanan dönemin faaliyet raporu okundu.

KİŞİ: 2026 YILI SOKAK MÜCADELESİ VE KRİTİK SEÇİMLER AÇISINDAN OLDUKÇA ZOR BİR SÜREÇ OLACAK

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, CTP Gençlik Örgütü’nün geçmişten günümüze taşıdığı misyon ve değerleri vurgulayarak, "CTP Gençlik Örgütü, sadece bir örgüt değil, aynı zamanda siyasal bir okuldur," dedi. Konuşmasının devamında 2026 yılında gerçekleştirilecek olan seçimlerin önemine işaret eden Kişi, "2026 yılı hem sokak mücadelesi hem de kritik seçimler açısından oldukça yorucu ve zor bir süreç olacak" şeklinde konuştu. Bu dönemde Gençlik Örgütü’nün faaliyetlerinin daha da güçlenerek devam etmesi gerektiğini ve merkez olarak her zaman destek olacaklarını belirten CTP Genel Sekreteri Kişi, konuşmasının sonunda, katılımcılara seslenerek "Mücadeleye devam. Bu yolculukta hep birlikte daha güzel günler için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

TALAT: ZAFERE GİDEN SEÇİM YOLUNDA GENÇLERLE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, gençler ile beraber yürütülen çalışmaların çok değerli ve anlamlı olduğunu belirterek ülkenin yaşadığı bu karanlık dönemde Gençlik Örgütü’nün çok önemli bir misyonu olduğunu söyledi. “Gençlik örgütünün, sadece ülke siyaseti ile alakalı meselelerde değil, gençlik özelinde olan meselelerde yani işsizlikten askerliğe, öğrencilerin sorunlarından diğer bütün alanlarda, tarımda, hayvancılıkta tutunmaya çalışan, girişimcilik ile ilgili planları olan, hedefleri olan tüm gençlerin sorunlarıyla alakalı politikalar üretmek bakımından ciddi görevleri var” dedi. Talat, konuşmasının devamında erken seçimlere işaret ederek “Önümüzde kazanılacak seçim zaferi var. Biz bu yolda gençlerle politikalarımızı üretmeye dayanışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuşarak gençlerle birlikte olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi.

BARBAROS: BU KAOS ORTAMINI GENÇLER ÖRGÜTLENEREK YIKACAK

CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros da Girne İlçesi Gençlik Örgütü’nün her zaman farklı dinamiklere ve üst düzey bir örgütlenmeye sahip olduğunu ifade ederek “Merkezi Yönetim Kurulu olarak Girne İlçesi’nin her zaman yanındayız ve bir telefon uzağındayız” dedi. Konuşmasının devamında dayanışmanın önemini vurgulayan Barbaros, gençlerin pek çok sorunla baş etmek zorunda kaldığını ve bunun örgütlenerek çözümlere kavuşturulabileceğini söyledi ve CTP’nin her zaman gençlerin yanında olduğunu vurguladı.

ÖZTÜMEN: GENÇLER OLARAK ÇÖZÜM ÜRETEN, HAREKETE GEÇEN VE SORUMLULUK ALAN BİR ANLAYIŞI TEMSİL EDECEĞİZ

CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi yeni Başkanı Nihat Öztümen, yeni görevinin aslında bir unvan değil emanet olduğunu dile getirerek “Bu görevin ağırlığının ve anlamının farkındayım. Bu nedenle yarın dünden daha fazla çalışacak, mücadelemizi daha da büyüteceğim. Çünkü bu bir unvan değil, bir emanettir. Biz gençler şikâyet eden değil, çözüm üreten, bekleyen değil, harekete geçen, geri duran değil, sorumluluk alan bir anlayışı temsil edeceğiz.” dedi. Öztümen, gelen ve destek veren herkese teşekkürlerini sunarak “Yolumuz açık, heyecanımız yüksek, inancımız tamdır. Bu mücadeleyi birlikte büyüttüğümüz için hepinize teşekkür ediyorum” İfadeleriyle konuşmasını tamamladı.

SOYAL: GENÇLERE OLAN GÜVENİM TAM, İYİ Kİ CTP’LİYİZ

CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi eski Başkanı Dünay Laçin Soyal, başkanların ve gençlerin her zaman dayanışma içerisinde olduğunu dile getirdi ve CTP’nin gerek yerel seçimlerle gerekse Cumhurbaşkanlığı seçimiyle çok güçlü bir dönem geçirdiğini söyledi. Belediylerin gençlerin örgütlenmesinde büyük bir rolü olduğunu belirten Soyal, kendilerine destek veren Dikmen ve Girne Belediyelerine teşekkür etti. Soyal, gençlere olan güvenin tam olduğunu ifade ederek herkese çalışmalarında başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.