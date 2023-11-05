Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mülazımı, İstiklal Madalyası sahibi Gazi Sakıp Ertuğ'un oğlu Keçiörenli Aydoğan Ertuğ'a ait "Atatürk'ün kullandığı araba" olarak bilinen 1927 model Chevrolet marka araç, ilçede sergilenmeye başlandı.

Aydoğan Ertuğ'a babasından miras kalan tarihi araç 10 Kasım'a kadar Keçiören Belediyesi önünde görülebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ertuğ, şu anda Antalya'nın Alanya ilçesinde ikamet ettiğini ve aracını Alanya'dan Keçiören'e kadar sürerek getirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk, ben Keçiören İlkokulu'nda okurken okulumuzu ziyarete geldiğinde bütün talebelerle selamlaştıktan sonra ben muzip bir laf söylemişim. Ne söylediğimi de hatırlamıyorum. Atatürk'ün hoşuna gitti. Çağırdı beni iki yanağımdan öptü. Ben de elinden öptüm. Mavi gözlü, kalın, yukarı doğru çatık kaşlarını hala ruhumda yaşıyorum. Bu hadise 1937'de oldu. 1938'de Atatürk rahmetli oldu. Tekrar Ankara'ya geldiğimde ben bu araçla tüm milli bayram kortejlerinde Atatürk'ü temsilen en öne geçerdim.

Bu arabaya 'Atatürk'ün arabası' denmesi de şuradan geliyor. Babam Atatürk'ün muhafız alay komutanıymış. Babam zengin bir ailenin çocuğuymuş. Bu arabayı almış, Keçiören Dutluk'tan Ulus'a, Meclis'e bu araçla gidip geliyormuş. O zamanlar Atatürk'ün arabası tamire gittiğinde veya Esenboğa Havalimanı'na misafirler karşılanmaya gidileceği zaman, Atatürk gidecek araba bulamayınca hemen 'Çağırın mülazım Sakıp'ı' dermiş. Bu arabayı kullanırmış. Bunun gibi 2-3 arabamız daha varmış. Meclis'in açıldığı ilk günlerdeki o görüntülerde yer alıyor arabalar. Babam da o görüntülerin içinde görünüyor. Yani kısacası bu araba Atatürk'ün bindiği arabadır."

Rahmi Koç'un kendisinin sınıf arkadaşı olduğunu, Vehbi Koç'un da babası Sakıp Ertuğ ile arkadaş olduğunu belirten Ertuğ, babasının o dönem arabası olduğu için kimi zaman Vehbi Koç'u da Dutluk'tan aldığını, işe gitmek üzere birlikte yolculuk yaptıklarını anlattı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da tarihi arabayı Keçiören'de sergilemekten şeref ve bahtiyarlık duyduklarını belirterek, tüm Ankaralıları arabayı görmeye davet etti.