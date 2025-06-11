Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Nuri Turan 1. Lig final yarışları Eskişehir’de başladı. Bir süre önce Galatasaray’a transfer olan Aslıhan Kandil, ilk günde 100 metre branşında elde ettiği 12.62’lik derecesi ile birinci oldu. Galatasaray forması giyen bir diğer isim Ecem Nehir Çelik ise üç adım atlama branşında 11.36’lık derecesi ile ikinci olma başarısı gösterdi.

Bu yarışta Fenerbahçe’nin altyapı takımı olan Bursa Gökçe Spor Kulübü adına yarışan Mert Tut ise 100 metre branşında 10.92’lik derecesi ile üçüncü olarak takımına puan kazandırdı.

Final yarışları 12 Haziran Perşembe günü yapılacak son gün yarışları ile tamamlanacak ve Süper Lig’e yükselen ekipler belirlenecek.