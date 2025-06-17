Saat 10:15 sıralarında, Atlılar Köyü Ağıllar Bölgesi’nin kuzeybatısında bulunan bir arazi içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu, yaklaşık 50 dönüm kıraç alan üzerindeki maki bitki örtüsü ile birlikte 10 dönüm zeytinlik alan yanarak zarar gördü.

Yangın, İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü, ancak soğutma çalışmaları halen sürüyor.

Yangının çıkış sebebi henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili polis ve itfaiye ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.