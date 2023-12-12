Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) yaptığı açıklamada, Ocak-Kasım 2023 döneminde Avrupa Birliği'ne düzensiz sınır geçişlerinin sayısının 355 bin 300'ün üzerine çıktığını ve bunun 2016'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviye olduğunu belirtti.

Artışın esas itibarıyla, 2023'te en yoğun göç rotası olmaya devam eden Orta Akdeniz üzerinden belgesiz göçmen akışından kaynaklandığını belirtilirken AB sınır ajansı, bu güzergâhın AB'deki her iki yasadışı sınır geçişinden birini oluşturduğunu belirtti. Açıklamada 2023'ün ilk 11 ayında sadece bu güzergâhta 152 binden fazla tespitin kaydedildiğini ifade edildi. Tüm bu girişlere rağmen, bu yılın Kasım ayında bu yöndeki düzensiz sınır geçişlerinin sayısı bir önceki aya göre yüzde 24 azalarak yaklaşık 7 bin 900'e düştüğü kaydedildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

2023 yılında düzensiz sınır geçişlerinin sayısında önemli bir artış yaşandı ve bu sayı ilk 11 ayda yüzde 17 artarak 355 bin 300'ün üzerine çıktı. Bu sayı şimdiden 2022 yılı toplamını aşarak 2016'dan bu yana kaydedilen en yüksek değere işaret etmektedir.

Açıklamaya göre, Doğu Akdeniz rotasındaki durumun da ciddiyetini koruduğu belirtilirken düzensiz sınır geçişlerinin sayısının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 artarak 52 bin 600'e ulaştığı açıklandı.

Söz konusu raporda Frontex, "Batı Afrika rotası, bu yıl şimdiye kadar iki katına çıkarak 32 bin 400'ün üzerine çıkan düzensiz geçiş sayısındaki en büyük artışa sahne oldu. Bu eşi benzeri görülmemiş artış Frontex'in veri toplamaya başladığı 2009 yılından bu yana görülen en yüksek rakamdır. Kasım ayında gelenlerin sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 500'ün üzerinde artarak yaklaşık 4 bin 700'e ulaştı" açıklamasında bulundu.