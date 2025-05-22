AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi tarafından dün düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Avrupa Komisyonu- Bölgesel ve Kentsel Politika Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kıbrıs Çözüm Destek Birimi'nde Program Yöneticisi Oya Koçak Barçın yaptı.

Barçın Ciddi Home'da yer alan etkinlikte yaptığı konuşmada Avrupa Birliği’nin tüketici koruması ve özel sektör gelişimini desteklemesi, tüketici güvenliğinin sağlanması için farkındalık yaratılması, anlaşılması kolay erişilebilir kurallar getirilmesi, yerel kurumlar tarafından denetimlerin etkin bir şekilde yapılması ve tüm paydaşların iş birliği içerisinde olmasının önemini vurguladı.

Ev ortamlarında karşılaşılabilecek olası güvenlik risklerinin değerlendirildiği etkinlikte, AB gerekliliklerine uygun olmayan ürünlerin yaratabileceği tehlikelere dikkat çekildi.

Etkinlik tiyatro sanatçıları Gözde Öner ve Mehmet Sümer’in de tartışmaya dahil olmalarıyla interaktif olarak gerçekleşti.

Proje ile ürün güvenliği konusunda farkındalık yaratmak, ön izin sisteminden piyasa gözetimi sistemine geçişe destek olmak ve girişimcilerin Yeşil Hat ticareti aracılığıyla Avrupa pazarına erişimini kolaylaştırmak amaçlanıyor.

Açıklamaya göre, yerel kurumlar, özel sektör ve toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitimler ve teknik destek sağlanarak tüketicinin korunması, rekabet edebilirliğin güçlendirilmesi de hedefleniyor.