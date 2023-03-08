Copernicus'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu kış, Doğu Avrupa ve Kuzey-Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinde ortalamanın çok üzerinde sıcaklıkların görülmesiyle "Avrupa için kaydedilen en sıcak ikinci dönem" oldu.

Şubat 2023'te, Avrupa'nın çoğu bölgesinde ortalama hava sıcaklıkları 1991-2020 referans döneminden daha yüksekti. Ortalamadan daha sıcak olan en dikkate değer koşullara Norveç ve İsveç'te, Rusya'nın kuzeybatısı boyunca Karadeniz'i çevreleyen alanlarda ve Svalbard bölgesinde rastlandı.

İngiltere'de de "1884'ten bu yana 5. en sıcak şubat ayı" yaşandı. Buna karşılık Türkiye, İber Yarımadası ve Kafkasya'nın bazı bölgelerinde aylık ortalamadan daha soğuk dereceler ölçüldü.

ANTARKTİKA'DAKİ DENİZ BUZU SEVİYESİNDE REKOR DÜŞÜŞ

Antarktika'daki deniz buzu seviyesi son 45 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Bu, buz kütlesinin şubat aylarının ortalama düşük seviyesinden daha fazla eridiği üst üste 8 yıl olarak kayıtlara geçti.