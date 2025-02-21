UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, bugün yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

KURA ÇEKİMLERİ SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kurası bugün TSİ 14.00'te, Avrupa Ligi kurası TSİ 15.00'te ve Konferans Ligi kurası ise TSİ 16.00'da yapılacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Kurada İskoç ekibi Glasgow Rangers ya da Yunan temsilcisi Olympiakos'tan birisini çekecek olan Sarı lacivertliler maçlarını 6 ve 13 mart tarihlerinde oynayacak. Fenerbahçe bu turu da geçerse adını çeyrek finale yazdıracak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa doğrudan son 16 turuna yükseldi. Play-off turunda rakiplerini eleyen Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve PSV ise son 16'ya kalan diğer takımlar oldu.

Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşlar ise 11-12 Mart'ta oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ

Play-off etabını geçen Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Ajax, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma, son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers ise lig aşamasında ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna katılma hakkı elde etti.

Ligde son 16 turu kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe, son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ile eşleşecek.

Son 16 turu maçları, 6 ve 13 Mart'ta oynanacak.

UEFA KONFERANS LİGİ

Play-off etabında rakiplerini eleyen Real Betis, Borac, Pafos, Kopenhag, Jagiellonia, Celje, Panathinaikos ve Molde, son 16 turuna çıktı.

Bu 8 takımın yanı sıra lig aşamasında ilk 8'e giren Chelsea, Vitoria, Fiorentina, Rapid Wien, Djurgarden, Lugano, Legia Varşova ve Cercle Brugge, doğrudan son 16 turuna kaldı.

Ligde son 16 turu kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek.

Son 16 turu maçları, 6 ve 13 Mart'ta oynanacak.