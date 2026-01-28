Gökbilimciler tarafından takip edilen 60 metre çapındaki 2024 YR4 asteroidinin 2032 yılında Ay'a çarpma ihtimali, bilim dünyasını harekete geçirdi.

Yaklaşık yüzde 4 oranında gerçekleşmesi beklenen bu çarpışma, orta ölçekli bir termonükleer silahın patlamasına eşdeğer bir enerji açığa çıkaracak.

Pasifik bölgesinden çıplak gözle izlenebilecek olan bu olay, Ay yüzeyinde yaklaşık 1 kilometre genişliğinde yeni bir krater oluşturacak.

Ay'ın iç yapısı sismik dalgalarla aydınlanacak

Çarpışma anında oluşacak sismik dalgalar, Ay'ın derinliklerine dair bilinmeyenleri ortaya çıkaracak bir laboratuvar görevi görecek.

Tüm yüzeyde hissedilecek 5.0 büyüklüğündeki sarsıntı, Ay'ın çekirdek ve katman yapısını anlamayı kolaylaştıracak.

James Webb Uzay Teleskobu gibi gelişmiş gözlem araçları, oluşan eriyik havuzunun soğuma sürecini takip ederek krater oluşum mekanizmalarına dair eşsiz veriler toplayacak.

Uydu ağları ve yörünge güvenliği risk altına girecek

Bu kozmik çarpışmanın ardından Ay'dan kopan toz ve kaya parçaları Dünya yörüngesine doğru ilerleyecek.

Yaklaşık 400 kilogramlık enkazın yörüngeye girmesi, modern navigasyon ve internet sistemlerini sağlayan uydu takımları için büyük bir risk oluşturacak.

Bu durumun zincirleme çarpışmaları tetikleyen Kessler Sendromu'nu başlatmasından endişe duyulurken, atmosferde saatte 20 milyona varan bir meteor yağmuru görsel bir şölen sunacak.

Uzay ajansları saptırma görevini tartışacak

Olası bir felaketi önlemek adına bazı uzay ajansları, asteroidin rotasını değiştirecek bir saptırma misyonunu gündemine alacak.

2028 yılındaki yakın geçiş sırasında yapılacak hassas ölçümler, bu görevin gerekli olup olmadığını netleştirecek. Bilim insanları, paha biçilemez veriler sunacak olan bu çarpışmayı izlemek ile yörünge altyapısını korumak arasında bir karar verecek.