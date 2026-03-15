Erakçi, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının 16'ncı gününde Amerikan haber kanalı CBS'in sorularını yanıtladı.

Sunucunun, İran'ın ateşkes isteyip istemediğini sorması üzerine, "Hiçbir zaman ateşkes istemedik, hatta müzakere bile istemedik. Kendimizi ne kadar sürerse sürsün savunmaya hazırız." diyen Erakçi, Trump'ın, bunun "sonunda zafer olmayan yasa dışı bir savaş" olduğunu anlayana kadar da İran'ı savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Erakçi, "Biliyorsunuz, sadece Başkan Trump eğlenmek istediği için insanlar öldürülüyor." diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı Pete Heghseth'in İran'a saldırılarda "merhamete yer olmadığı" yönündeki ifadeleri hatırlatılan Erakçi, "Yani bu, Başkan Trump ve ABD'nin seçtiği bir savaştır ve biz öz savunmamızı sürdüreceğiz." diye ekledi.

Erakçi, ABD ile tekrar görüşme yapmak için hiçbir neden görmediklerini söyleyerek, son görüşmelerin devam ettiği bir süreçte ABD'nin saldırı başlattığına, bu konuda iyi bir deneyimlerinin olmadığına vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz zaten konuşuyorduk. Öyleyse neden bize saldırmaya karar verdiler? Öyleyse tekrar konuşmaya geri dönmenin ne faydası var?"

- "440 kilogramlık nükleer malzeme enkaz altında"

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ellerinde bulunan 440 kilogramlık "zenginleştirilmiş nükleer malzemenin" akıbetiyle ilgili soruya, "Nükleer tesislerimize saldırı oldu ve her şey enkaz altında. Elbette, kurtarma olasılığı var ancak bu bir kurumun gözetimi altında olacak." yanıtını verdi.

Erakçi, "Gelecekte herhangi bir zamanda ABD veya diğer muhataplarla müzakereye girmeye karar verirsek, masaya ne koyacağımıza karar verebiliriz. Şimdilik masada hiçbir şey yok." diye ekledi.

İran'ın komşu ülkelerdeki sivilleri hedef aldığı konusunun doğru olmadığını savunan Erakçi, "Hayır, bu doğru değil. Biz sadece Amerikan varlıklarını, tesislerini ve askeri üslerini hedef alıyoruz." dedi.

Erakçi, isim vermeden, Hürmüz Boğazı'ndan gemileri için güvenli geçiş isteyen birçok ülkenin kendileriyle görüştüğü ve İran ordusunun, "farklı ülkelere ait bir grup geminin" boğazı geçmesine izin verdiği bilgisini paylaştı.

İran'da tutuklu bulunan 4 ABD vatandaşının güvende olup olmadığı sorulan Erakçi, "Eğer ABD ve İsrail hapishanelerimize saldırmazsa, sanırım güvendeler." cevabını verdi.

Erakçi, son olarak İran'da neden halkın internet erişimi olmadığı sorusu için ise "İnternet güvenlik nedenleriyle kapalı, çünkü saldırı altındayız, saldırganlık altındayız ve halkımızı korumak için her şeyi yapmak zorundayız. Her ülkede, savaş nedeniyle acil önlemler alınır." değerlendirmesinde bulundu.