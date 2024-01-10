Alithia, “İki Fail Kıbrıslı Türk Tarafından Tutuklandı” başlıklı haberinde, Kamerunlu iki zanlının (E/32) Güney Kıbrıs’ta yaşayan bir Kıbrıslı Türk tarafından Mısır’a gitmeleri için Larnaka Limanı’na götürülecekler diye kandırılarak, Beyarmudu’nda KKTC polisine teslim edildiğini yazdı.

Zanlıların çıkartıldıkları mahkeme süreciyle ilgili bilgi aktaran gazeteye göre, Rum Sözcü Vekili Yannis Andoniu, İki Toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi’ne başvuran KKTC polisinin, iki şüphelinin Rum tarafında bulunduğu yönünde bilgi verdiğini belirtti.

Andoniu “Ancak biz bu insanların ne tespit edilmesine, ne tutuklanmasına, ne de yargılanmasına herhangi bir şekilde müdahil olduk.” dedi.