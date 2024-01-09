Lefkoşa'da 22 Aralık 2023 tarihinde Ayça Alav'ın iş yeri içerisinde öldürülmesiyle ilgili olarak aranan katil zanlıları Kamerun uyruklu B.G.K. (E-32) ve V.S.M.T. (E-32) gerçekleştirilen operasyon sonucu tespit edilerek tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, soruşturma sürüyor.

TATAR: POLİS TEŞKİLATIMIZI KUTLARIM

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alav'ın katillerinin yakalanması üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı, "Ayça Alav’ın katillerinin yakalandığını büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. Polis Teşkilatımızı kutlarım. Eren Alav ve ailesine sabırlar dilerim." dedi.