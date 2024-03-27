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Olay anı lokantanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis soruşturma başlattı.

Yaralanan Serap Güçlü, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Hayriye K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yanında çocuğuyla birlikte dilencilik yapan Hayriye Kırbaş, iddiaya göre bir lokantada yemek yiyen Serap Güçlü’nün yanına gelerek para istedi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı’nda bulunan bir lokantada meydana geldi.

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