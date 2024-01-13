Tarla fareleri üzerinde yapılan araştırmada, eşlerini arayıp onlarla bir araya gelen kemirgenlerin beyinlerinde "zevk hormonu" olarak bilinen dopamin seviyelerinde ciddi artış yaşandığını gözlemledi.

Fakat tek eşli ilişkiler kuran bu kemirgenlerin, partnerlerinden uzun süre ayrı kaldıktan sonra dopamin seviyelerinde azalma gerçekleştiği belirlendi.

Bilimsel dergi Current Biology'de 12 Ocak'ta yayımlanan çalışmada, partnerinden 4 hafta ayrı kalan tarla farelerinin dopamin seviyesinde ciddi düşüş yaşandığına dikkat çekildi.

Colorado Boulder Üniversitesi'nden Zoe Donaldson, bu değişimin "ayrılık acısını azaltma" odaklı olduğunu belirtti.

Araştırmanın yazarlarından olan nörobilimci, "Tarla fareleri, dopamin dinamiklerindeki bu değişimden sonra başka bir partner bulup tekrar bağ kurabiliyorlar. Fakat eski ilişkileri sürerken bunu yapamıyorlar" dedi.

Donaldson, söz konusu durumun tarla farelerinin partnerlerini unuttuğunu değil, çiftlerin arasındaki bağın değer kaybettiğini gösterdiğini de söyledi.

Bulguların insan ilişkileri için de aydınlatıcı olduğunu belirten bilim insanı, dopamin sinyallerinin bağları güçlendirme ve sürdürme üzerindeki etkisine işaret ederek, "Bunun sağlam kalmasını sağlayacak adımlar atmak, partnerlerin ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti de artırır" dedi.

Araştırmanın başyazarı Anne Pierce ise "Partnerimizle birlikteyken, bir yabancıyla vakit geçirmemize kıyasla, beynin ödül merkezinde daha fazla dopamin pompalanıyor" dedi.

Donaldson, bu alandaki çalışmaların artırılmasıyla, uzun süre yas tutan kişilerin kaybı kabullenip tekrar hayata bağlanmalarına destek sağlanabileceğini de ifade etti.