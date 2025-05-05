İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ünlü menajer Ayşe Barım ile ilgili hazırlanan iddianameyi kabul etti. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyordu.
İddianamede, Ayşe Barım’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılanması talep edildi. Savcılık, Barım için 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istedi.
7 Temmuz’da i̇lk kez hakim karşısına çıkacak
Mahkeme tarafından kabul edilen dosya kapsamında, Ayşe Barım ilk kez 7 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak. Dava İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.