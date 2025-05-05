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Mahkeme tarafından kabul edilen dosya kapsamında, Ayşe Barım ilk kez 7 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak. Dava İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi ’nde görülecek.

İddianamede, Ayşe Barım’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılanması talep edildi. Savcılık, Barım için 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istedi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi , hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ünlü menajer Ayşe Barım ile ilgili hazırlanan iddianameyi kabul etti. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyordu.

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