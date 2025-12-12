Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin arasında gerçekleştirilen üçlü görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamaya tepki gösterdi.

Gülbahar, yapılan ortak açıklamada Cumhurbaşkanı’nın seçim döneminde ortaya koyduğu dört ön şart arasında yer alan, siyasi eşitliğin vazgeçilmez unsuru dönüşümlü başkanlığın kabul edildiğine dair bir ifadeye yer verilmediğini belirtti. BM Güvenlik Konseyi kararlarında tanımlandığı şekliyle siyasi eşitlik temelinde Kıbrıs sorununun çözümünün gerçek amaç olduğunun vurgulanmasının, “Rum oyununa gelinmesi tehlikesinin baş gösterdiği” izlenimini yarattığını ifade etti.

Her ne kadar Cumhurbaşkanı açıklamasında federal çözümden bahsedilmediğinin altını çizse ve yerine gelmesi gereken sekiz unsurdan sadece birinin yerine geldiğini belirtse de Gülbahar, “gömlek düğmelerinin yanlış iliklenmeye başlandığını” kaydetti. Gülbahar, “İlgili BM kararları ile ‘siyasi eşitlik’ kavramı, Rum tarafının Kıbrıs Türkü’nün özden gelen egemenlik hakkını yok etmek ve bizleri azınlık durumuna indirgemek için üzerinde ısrarla durduğu bir kavramdır” ifadelerini kullandı.

Yazılı bir açıklama yapan Gülbahar, Kıbrıs Türk halkının güvenlik, refah ve egemenlik mücadelesine yönelik duruşunu kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erhürman’ın ortaya koyduğu dört maddelik metodolojinin; Vakıf’a göre müzakere masasının kurulması için ön şartların ilki olan siyasi eşitlik konusunda yapılan açıklamaların kendilerinde endişe yarattığını dile getirdi.

Gülbahar, Rum tarafının yıllardır ortaya koyduğu tutum nedeniyle “siyasi eşitlik” kavramının artık kabul edilebilir olmadığını yineledi. Ortak açıklamada dönüşümlü başkanlığın kabul edildiğine dair bir ifadeye yer verilmemesini eleştirerek, BM Güvenlik Konseyi kararlarında tanımlanan siyasi eşitlik temelinde çözüm vurgusunun Rum tarafının hedefleriyle örtüştüğünü savundu.

Rum lider Hristodulidis’in tutumuna da değinen Gülbahar, Türk tarafının dönüşümlü başkanlıkta ısrar etmesi halinde Rum liderin bunu pazarlığa açık bir konu olarak göstereceğini, konunun daha fazla zorlanması durumunda da “sıfır asker, sıfır garanti” talebini gündeme getireceğini belirtti. Gülbahar, Cumhurbaşkanı’nın federal çözümden bahsetmediğini vurgulamasına rağmen, sekiz unsurdan yalnızca birinin yerine geldiğini söylemesinin kendileri açısından yeterli olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı’nın müzakere masasına oturmak için belirlediği dört ön şartın tümünde ısrarcı olması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın müzakerelerin başlaması için öne sürdüğü dört şarttan biri olan zaman kısıtlamalı süreç talebi doğrultusunda, Rum tarafı ve BM’ye bu şartların bir bütün olarak kabulü veya reddi için süre verilmesi gerektiği ifade edildi. Aksi halde Rum tarafının ambargoları sürdürerek KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri almasını engellemek için oyalama taktiklerine devam edeceği savunuldu.

Gülbahar, Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetme hakkı, egemenliği, özgürlüğü, güvenliği ile milli ve dini aidiyetinden taviz vermeyeceğine vurgu yaparak, “Kimse, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile KKTC Meclisi’nin kararlarına rağmen Kıbrıs konusunda yanlış hesap içine girmesin” ifadelerini kullandı.