Kutlu, yağmur suyunun evsel atık sular, çöpler, yüzeydeki hayvansal-organik atık, ağıllardan taşan dışkı ve atıklarla karıştığı bölgelerde, insan sağlığını tehdit eden E.coli, Salmonella, Campylobacter, Leptospira gibi patojenlerin yayılma riskini artırdığını, patojenlerin ishal, gastroenterit, cilt enfeksiyonları ve Hepatit A gibi hastalıklara yol açabileceğini kaydetti.

Önerilerde bulunan Kutlu, içme suyu olarak yalnızca güvenilir kaynakların kullanılması, sel suyuna temas etmiş gıdaların içme suyuyla yıkanması gerektiğini belirtti.

Kimyasal risk

Yağmur sularının taşıdığı kimyasalların da halk sağlığı açısından tehlikeli olabileceğini de belirten Kutlu, “Tarım alanlarından sürüklenen pestisit ve gübre kalıntıları, yollardan karışan yakıt ve ağır metaller ile ağıllardan gelen yüksek amonyak ve nitrat içeriği, taşkın suyunun toksik özellik kazanmasına yol açabilir. Bu maddeler toprağı ve yeraltı sularını etkileyerek uzun vadeli çevresel riskler yaratır” dedi.

Su giren ev ve iş yerlerinde 24–48 saat içinde oluşan küf ve mantar kolonilerinin solunum yolu hastalıkları, astım ve alerjik reaksiyonları tetikleyebileceği uyarısında bulunan Kutlu, “Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler daha fazla etkilenebilir” dedi.

Öneriler

Kutlu, içme suyu olarak yalnızca güvenilir kaynakları kullanılması, sel suyuna temas etmiş gıdaların içme suyuyla yıkanması, taşkın suyu giren mekânlarda hızlı kurutma, dezenfeksiyon yapılması gerektiğini, taşkın suyu teması sonrası temizliğin önemli olduğunu kaydetti.

Kutlu, kurumların ise vektör kontrolü, drenaj temizliği ve kirli su kaynaklarının izolasyonu gibi çalışmaları gecikmeden yaptırması gerektiğini belirtti.