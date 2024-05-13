Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım haziran ayında yapılacak kongrede başkanlığa yeniden aday olma kararı aldı.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Fenerbahçe'nin bu saatten sonra teknik direktörlük konusunda 'Bizim çocuğumuz' diyerek devam etme lüksü yoktur.



Fenerbahçe, artık büyük hocalarla mücadele etmelidir. Jose Mourinho ile geçen hafta yüz yüze görüştüm. Kendisine 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. O da bunu memnuniyetle karşıladı.



Büyük ihtimalle biz kazanırsak ben Mourinho'yu getireceğim Fenerbahçe'nin başına. Ne kadar isterse o kadar oyuncu da alacağız. Mourinho, Konyaspor-Fenerbahçe maçını canlı izlediğini söyledi. Fenerbahçe'yi çalışıyor."

Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte 15 Şubat 1998'de gerçekleştirilen olağan genel kurulda diğer aday Vefa Küçük'ü sadece 1 oy farkla geçerek, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçilmişti.



Ardından 20 yıl görev yapan Yıldırım, 2018 yılında yapılan seçimlerde görevi Ali Koç'a devretmişti.

Seçimde geçerli sayılan 20 bin 736 oy arasında Koç'a 16 bin 92, Yıldırım'a ise 4 bin 644 oy çıkmıştı.

Yıldırım, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 13:30’da, bir basın toplantısı düzenleyecek.