Fenerbahçe'de geçmiş dönemde 20 yıl görev yapan ve başkanlığına yeniden aday olma kararı alan Aziz Yıldırım, adaylığını resmen duyurdu.

Basın toplantısı düzenleyen ve duygusal anlar yaşayan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



"Kimseyle kavga etmeyeceğim. Ama benimle kavga ederlerse ederim. Herkes 'Aziz Yıldırım gitti Türk futbolu kurtuldu' diyordu, şimdi 'Gelsin kurtarsın' diyorlar.

Derdim Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Dört sene Fenerbahçe şampiyon olamadık, nedenini biliyorum. Mahkemeler... Ben ve dava arkadaşlarım her gün mahkemeye gittik. Mahkemeler uğraştık ve Fenerbahçe'ye zarar verdik. Bunu biliyoruz."

"Fenerbahçe'nin hiçbir zaman para sorunu olmaz. Ben niye halka açtım bu kulübü? Yapardım binlerce kişiyi üye, ölene kadar başkan olurdum. '1 Milyon Üye' kampanyası başlattım. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük STK'larından biridir. Fenerbahçe'nin istemediği hiçbir şey olmaz. Ne zaman, birleştiği zaman. Birleşmezse Fenerbahçe'den de bir şey olmaz.

Keyfim yerinde para da kazanıyorum. Fenerbahçe'deki bazı sıkıntıları görünce aday oldum. Arkadaşlara toplanıp 'Biriniz aday olun' dedim. 'Sen varken biz olmayız' dedier.

Bu hafta Galatasaray derbisini kazanacağız ve yeni süreç başlayacak."

"Mevcut başkan 'Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar.' dedi. Bu, Ali Koç başkan olduğu sürece Fenerbahçe şampiyon olamayacak demek. Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor? İktidar mı, devlet mi, hakemler mi, TFF başkanı mı? Eğer bunların hepsi birbirine bağlıysa alttan yukarı gitmeyeceğiz, yukarıdan söyleyeceğiz.

Çocuklar önemli. Onların aşkı için şampiyon olmamız lazım!

72 yaşındayım. 3 sene için geleceğim. Fazla olmaz. 'Devam' deseniz de yapamam."

"Jose Mourinho ile görüştük. '15 milyon euro verilecek' diye haber yapılıyor. Ee sanane? Siz yönetici misiniz? Böyle basın olmaz. İkna oldu, şartlarda da anlaşırsak Mourinho gelecek. Arabistan'a gitmiyor, paraya ihtiyacı yok.

Eğer mevcut yönetim de Mourinho ile çalışmayı istiyorsa imzayı atsınlar. Ben seçilirsem benimle devam o seçilirse onunla devam. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi taahüt ediyorum."

"Borcu kapatmaya gelmiyorum, şampiyon yapmaya geliyorum.

Benim ilk hedefim Türkiye'de şampiyonluk. Ne Şampiyonlar Ligi kardeşim? İnsanlara hayal satmayacağız. İlk önce Türkiye'de şampiyonluk. Sonrasına sonra bakarız.

Listemi daha hazırlamadım. Perşembe günü teslim edeceğiz. Sosyal medyadaki listeler yalan.

GFB'yi ben kurdum. Tribünlerde son 10 senede benimle ilgili tezahürat yapılmadı. Fenerbahçe'de değişim olacak, kafalar değişecek. Eğer seviyorsan Fenerbahçe'yi fedakarlık olacak. Kimseye para ve bilet vermeyeceğim.

Ali Koç'la küs değilim, herhangi bir sorunum yok, icraatlarıyla sorunum var."

DAHA ÖNCE 1 OY FARKLA KAZANMIŞTI

Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte 15 Şubat 1998'de gerçekleştirilen olağan genel kurulda diğer aday Vefa Küçük'ü sadece 1 oy farkla geçerek, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçilmişti.



Ardından 20 yıl görev yapan Yıldırım, 2018 yılında yapılan seçimlerde görevi Ali Koç'a devretmişti.

Seçimde geçerli sayılan 20 bin 736 oy arasında Koç'a 16 bin 92, Yıldırım'a ise 4 bin 644 oy çıkmıştı.

FENERBAHÇE'DE SEÇİM NE ZAMAN?

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise çoğunluk aranmaksızın 8-9 Haziran'da yapılacak.

FENERBAHÇE'DE BAŞKANLAR VE GÖREV SÜRELERİ

BAŞKANLAR VE GÖREV SÜRELERİ

Fenerbahçe Kulübü'nün 117 yıllık tarihinde başkanlık yapanlar ve görev yaptıkları dönem şöyle:

1. Ziya Songülen (1907-1908)

2. Ayetullah Bey (1908-1909)

3. Tevfik Haccar Taşçı (1909-1910)

4. Hakkı Saffet Tarı (1910)

5. Galip Kulaksızoğlu (1910-1911)

6. Osman Fuat Efendi (1911-12)

7. Hamit Hüsnü Kayacan (1912-1914)

8. Hulusi Bey (1914-1915)

9. Sabri Toprak (1915-1916, 1923-1924)

10. Nazım Bey (1916-1918)

11. Nuri Sekizinci (1918-1919)

12. Ömer Faruk Efendi (1920-1923)

13. Nasuhi Baydar (1924-1925)

14. Ali Naci Karacan (1926-1927)

15. Muvaffak Menemencioğlu (1928-1932)

16. Sait Selahattin Cihanoğlu (1932-1933)

17. Hayri Celal Atamer (1933-1934)

18. Şükrü Saracoğlu (1934-1950)

19. Ali Muhiddin Hacıbekir (1950-1952)

20. Osman Kavrakoğlu (1952-1953, 1954-1955)

21. Bedii Yazıcı (1953-1954)

22. Zeki Rıza Sporel (1955-1958)

23. Agah Erozan (1958-1960)

24. Medeni Berk (1960)

25. Hasan Kamil Sporel (1960-1961)

26. Razi Trak (1961-1962, 1980-1981)

27. İsmet Uluğ (1962-1966)

28. Faruk Ilgaz (1966-1974, 1976-1980, 1983-1984)

29. Emin Cankurtaran (1974-1976)

30. Ali Şen (1981-1983, 1994-1998)

31. Fikret Arıcan (1984-1986)

32. Tahsin Kaya (1986-1989)

33. Metin Aşık (1989-1993)

34. Güven Sazak (1993-1994)

35. Hasan Özaydın (1994)

36. Aziz Yıldırım (1998-2018)

37. Ali Koç (2018-...)