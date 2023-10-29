Olay, dün gece saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde meydana geldi. R.B. ile oğlu Ersin Bayram arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle R.B., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile oğlu Ersin Bayram'ı bıçakladı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Evdeki diğer aile üyelerinin ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Bayram, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan R.B.'nin sorgusu sürüyor. (DHA)