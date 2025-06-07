Kör medyum Baba Vanga, yaptığı açıklamaların ürkütücü derecede doğru çıkmasının ardından komplo teorisyenleri arasında kült bir figür haline geldi.

11 Eylül saldırılarını ve COVID-19 salgınını önceden haber verdiği iddia edilen kör medyum, aynı zamanda insanların bu yıl uzaylı yaşamla temas kuracağına dair dünyayı değiştirecek bir kehanette bulundu.

SPOR ETKİNLİĞİ İŞARET EDİLİYOR

2025 yılına ait bu yeni kehanet, büyük bir spor etkinliği sırasında "gökyüzünde yeni bir ışığın" ortaya çıkacağını ve dünyanın dört bir yanından insanların bunu göreceğini öngörüyordu.

Baba Vanga'nın vizyonunda, olay sırasında bir UFO'nun belireceği ve insanlığın ilk kez uzaylılarla tanışacağı anlatılıyordu. Kahin, bunun korku değil, cevaplar getireceğini ileri sürdü.

HANGİ SPOR ETKİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞECEK?

2025 yılı tahmininde bunun hangi spor etkinliğinde gerçekleşeceği veya hangi ülkede gerçekleşeceği belirtilmedi.

2025 tahmini belirsiz bırakılmış olsa da Baba Vanga'nın kehanetini yorumlayanlar, ışığın açıkça isimsiz bir spor sahasının üzerinde beliren dünya dışı bir uzay aracına işaret ettiğine inanıyor.

Işığın, bir meteor yağmuruna, Kuzey Işıkları'na ya da Dünya'dan görülebilecek 3 bin ışık yılı uzaklıktaki T Coronae Borealis Nova süpernovasına işaret ediyor olabileceği yönünde de spekülasyonlar var.

SUPER BOWL UMUTLARI YEŞERTMİŞTİ

Birçok kişi, bu kehanetin dünya çapında en çok izlenen televizyon etkinliklerinden biri olan ve şubat ayında düzenlenen Super Bowl sırasında gerçekleşeceğini düşünüyordu ancak gerçekleşmedi.

Baba Vanga'nın geleceği görme konusundaki başarısı, Nostradamus'un yüzyıllardır süregelen ününe rakip durumda.

HÜKÜMETLER UFO BELGELERİNİ AÇIKLIYOR

Onlarca yıl önce yapılan bu öngörü, dünya genelindeki hükümetlerin tanımlanamayan hava olayları hakkında belgelerini kamuoyuyla paylaşmaya başlamasıyla birlikte geldi.

ABD'de Trump Yönetimi, hükümetin UFO gözlemleri ve uzaylı yaşamına ilişkin soruşturmaları da dahil olmak üzere birçok üst düzey gizli konunun gizliliğinin kaldırılmasını emretti.