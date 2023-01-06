Olay, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi'ndeki Gülnar Sitesi'nde meydana geldi. 2 yaşındaki B.D. oyun oynadığı sırada, site yakınlarında su bulma amacıyla açılan 50 metre derinliğindeki artezyen kuyusuna düştü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Oğlunu kuyuya düşmek üzereyken tutmaya çalışan baba Aytuğ D. (35) de oğluyla beraber kuyuya düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleriyle sevk edildi. Baba ve oğlunu kurtarmak için iş makineleriyle çalışma yapılmaya başlandı.

PARALEL ÇUKUR KAZILDI

Akşam saatlerinden beri devam eden kurtarma çalışmasında iş makineleri tarafından kuyuya paralel 15 metre derinliğinde bir çukur kazıldı. Kuyuya sürekli olarak hortumlarla oksijen verildi.

10 SAAT SÜREN ÇALIŞMA SONRASI ACI HABER

Yaklaşık 10 saat süren kurtarma çalışmasının ardından 15 metre derinliğe ulaşan ekipler, baba ile oğlunun cansız bedenine ulaştı.

KAHREDEN SÖZLER: YAŞIYOR MU?

Ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarılan baba ve oğlun cenazeleri ambulansa alınarak morga kaldırıldı. Bu sırada annenin "Yaşıyor mu?" sözleri yürekleri dağladı.

2 KİŞİYE GÖZALTI

Öte yandan yaşanan olayla ilgili site yöneticisi H.A. ve kaçak sondajı yapan V.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"EVE DÖNELİM, YORULDUM"

Ailenin, küçük çocuğun oyuncak arabasına koymak üzere yaprak toplamak için yürüyüş yaptığı ve bu sırada ayağı takılan çocuğun kuyuya düştüğü, hemen öncesinde anne ve babasına "Eve dönelim, yoruldum" dediği öğrenildi. Kuyunun hemen yakınında bulunan parkta, minik çocuğun oynadığı oyuncakların kalması ise yürek burktu.