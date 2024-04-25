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Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülürken polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Ekiplere mukavemet göstererek zorluk çıkaran kişi, polis ekipleri tarafından güçlükle gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan motosikleti söndürdü.

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Saat 02.15 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesinde, bir motosiklet Tarlabaşı Bulvarı üzerinde polis denetimi nde durduruldu. Denetim sırasında bilinmeyen bir nedenle sinirlerine hakim olamayarak motosikletini yere atan kimliği henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, aracını ateşe verdi.

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