SigmaLive ve diğer internet gazetelerine göre personel havalimanındaki görevleri başına dönmeye başladı.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, hava sahasında tespit edilen ve Baf Havalimanı’nın boşaltılması emri verilmesine de sebep olan İHA sayısının 2 olduğunu ve zamanında imha edildiklerini açıkladı.

Rum İçişleri Bakanlığı, “X” platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamada Ağrotur sivil yaşam bölgesinin ve Baf Havalimanı’nın Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) verdiği bilgi üzerine boşaltıldığını, Dimi sakinlerinden evlerinden çıkmamalarının istendiğini belirtti.

Larnaka ve Baf havalimanları işletmecisi "Hermes Airports" hava sahasında saptanan IHA'ların Baf Havalimanı'na mı yoksa "Andreas Papandreu Hava Üssüne" mi doğru gittiğinin belirlenemediğini açıklamıştı.