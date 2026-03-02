SigmaLive ve diğer internet gazeteleri Yunanistan’ın, Güney Kıbrıs’ın güvenliğine katkı koymak üzere iki firkateyn ve F-16 tipi iki uçak göndereceği bilgisini verdi.

Habere göre, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in kısa süre önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile telefon görüşmesi yaptığını ve “yaşanan son saldırılardan sonra Yunanistan’ın kriz süresince Güney Kıbrıs’ın güvenliğine destek olacağını söyledi.

Yunanistan’ın derhal iki firkateyn (Kimon firkateyni ve “Kentavros” sistemi taşıyan diğer bir firkateyn) yanında iki de F-16 tipi savaş uçağını gönderme kararı aldığını açıklayan Dendias, “daha iyi eşgüdüm için” yarın Yunan Genelkurmay Başkanı ile birlikte Güney Kıbrıs’a gideceğini de belirtti.

SigmaLive Ağrotur üssüne düzenlenen IHA saldırısından sonra Yunanistan’ın bu hareketinin, “ortak savunma sahası doktrini” doğrular nitelikte olduğu yorumunu yaptı.