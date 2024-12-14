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Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan VN 962 plakalı araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

6 binden fazla sürücü denetlendi, bin 500’e yakın sürücü de rapor edildi

6 binden fazla sürücü denetlendi, bin 500’e yakın sürücü de rapor edildi

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza, 50 yaşındaki Nihal Soykal'ın, yönetiminde bulundurduğu KP 403 plakalı araç ile tali yoldan ana yola dikkatsizce çıktığı esnada, güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyreden 54 yaşındaki Nurettin Kaplan yönetimindeki VN 962 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarpmasıyla oldu. Çarpmanın etkisiyle, VN 962 plakalı araç yoldan çıkarak tarla içerisinde takla atıp sol yan kısmı üzerinde durdu.

Bafra'da Kaya Artemis Çemberi ile Bafra Çemberi arasında saat 12.50 sıralarında trafik kaza sı meydana geldi.

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