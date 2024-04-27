Güney Kıbrıs’ta “Tüm Kıbrıs Otelciler Birliği” (PASİKSE)’nin çalışma bakanı, adalet bakanı ve turizm müsteşarı nezdinde girişimlerde bulunarak ve mektuplar göndererek, Rum polisine bağlı yabancılar ve göç birimi mensuplarının otellerdeki yasadışı çalışanların tespit edilmesi için yaptığı kontrollerin şeklini protesto ettiği belirtildi.

Haravgi gazetesi “Polisten Baf’taki Otellere Komando Baskınları” başlığıyla yer verdiği haberinde, yapılan kontrollerin “otellere komando baskınları yapıldığı” şeklinde tanımlandığını ve turistlerin bu kontrollerden rahatsız olduğunu yazdı.

Otelcilerin turistlerin haksız yere rahatsız edildiğinden söz ettiğini yazan gazete, PASİKSE müdürü Filokipros Rusunidis’in son zamanlarda Baf’taki otellerde yapılan kontrollerin turistler arasında büyük rahatsızlığa yol açtığını ve bazılarının bu kontroller sırasında odalarına koşarak, kendilerini odalarına kilitlediklerini söylediğini iletti.

Gazete ilgili suçlamaların ardından Rum Polisi Genel Müdürünün olaylarla ilgili bir rapor istediğini, bununla birlikte Baf-Yeroşibu ve Hloraka bölgesindeki en 7 otelin müdürü tarafından konuyla ilgili şikâyette bulunulduğunu ekledi.