Ercan Havalimanı’nda dün faaliyet gösteren bir işletme içerisinde satışa sunulan toplam 3 bin 205 TL değerindeki 5 şişe alkollü içki ile 1 karton sigara ve ayrıca, Ercan Havalimanı’nın yolcu bekleme salonundaki bir derneğe ait bağış kutusunun asma kilidi ve üst kapağı kırılıp hasara uğratılarak açılmış ve kutu içerisinde bulunan toplam 120 TL nakit para çalındı. Olaylar polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütütlen ileri soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen M.F.A.(E-22) ve U.Ş.(E-20) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.