İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanıdığımız Bahar Candan sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde "Namaza başlıyorum, alkolü bırakacağım" açıklamaları yapan ardından yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Candan son olarak popo dikleştirme operasyonu geçirdiği anları paylaşmış ve büyük tepkiler gelince paylaşımı kısa sürede silmişti.

Bahar Candan şimdi de banka hesabındaki parayı takipçileri ile paylaştı. Candan ''Bir uyandım hayatımı çalmışlar'' diyerek banka hesabının ekran görüntüsünü yayınladı.

Hesaptaki parayı görenler şoke oldu.

İşte Bahar Candan'ın tek bir banka hesabındaki parası...