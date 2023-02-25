Kars eksi 22’yi gördü, soğuk havanın etkili olduğu ilde adeta her yer buz tuttu.

Vatandaşlar ise “baharın gelmesini beklerken, kışın en soğuk günlerinden birisini yaşıyoruz” diyerek havanın ne kadar soğuk olduğuna dikkat çekti.

Kars’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Termometrelerin eksi 22’yi gösterdiği Kars’ta soğuktan işyerlerinin kilitleri ve pencereleri dondu, soğuktan çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye ve kilim örttü.

Soğuktan Kars’ta bir işyerinin camlarında buz kitlesi oluştu. İşyeri çalışanları buz tutan cam ve çerçeveleri adeta kazıyarak buzlarını temizledi.

İşyerinin donan kapı kilidi ve camlarını havanın ne kadar soğuk olduğunu gözler önüne serdi.