MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Felaket zamanlarında fedakarlıklarımız göz kamaştırıcı düzeyde serpilip sivrilmektedir. Dayanışma ve yardımlaşma hissiyatı gönülleri birleştirirken ortak hedefler doğrultusunda gövdeleri kenetlemektedir. Milletimizin ruh kökü, dirayeti, her türlü müsibetle başa çıkmaya kafidir. Gelecek umutlarımız her şartta diri kalmıştır. 6 Şubat'taki depremler yaygın bir kayba ve yıkıma yol açtı. Bu hazin tablo yediden yetmişe her vatandaşımızı hüzünle sarstı.

Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Göç eden vatandaşlarımızın geri dönüş şartlarını oluşturmak görevlerimiz arasındadır. İçi dışı fitne fesat yuumağına dönen siyasetçilerin çadır üzerinden sürdürdükleri iftira sağnağana rağmen çadırların kurulumu gerçekleştirmiş, çalışmalar da devam etmektedir. 287 çadır kent kurulmuştur.

Çarpıcı gerçekler ortadadır. Devleti ve hükümeti suçlayan güruh arızalıdır, arsızdır. İster istemez bazı eksiklerin olması normaldir. İçinden geçtiğimiz nazik günlerde sporu siyasi kutupların içine çekmek için kıvrananlar tarihi bir yanlışın tam ortasındadır. Geçen hafta yapılan maçlarda hükümet istifa bağırtısının koro halinde seslendirilmesi hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza vahim bir saygısızlıktır.

"ARTIK KARAGÜMRÜKLÜYÜM"

Depremin ağır sonuçlarıyla mücadele edilen süreçte Türk futbolunu siyasileştirmeye çalışanlar alçak bir kurgunun içerisindedir. Hükümeti istifaya davet etmek, bir avuç fanatik ve holigan gruba sipariş verilmiş iç ve dış bağlantılı siyasi komplodur. Tribünleri provoke edenlerin tespiti yapılmalıdır. Bu yapılana kadar gönül verdiğim Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldım. Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm.

"BİR YIL İÇİNDE BİTMİŞ OLACAK"

Yıkılan her binanın yenisi yapılacaktır. 11 ilimizi kapsamına alan yeni yerleşim alanlarının haritası kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bölge insanımız derin bir nefes almıştır. Gaziantep'in Nurdağı ve Islahiye ilçelerinde çalışmalar cuma günü başlamıştır. Bir yıl içinde il, ilçe ve köylerimizin yeni baştan inşası bitmiş olacak.

Ağız birliği halinde orman alanlarının konut alanıma açılacağını hangi bilgi ve belge ile söylüyorlar. Orman vasfını yitirmiş alanlarda konut yapmanın neresinde sakınca olacaktır. Bu taş kalpli Türkiye muhalifleri gerçekleri saptırarak neye ve kime hizmet etmektedir. Maksatlı eleştirilere bakar mısınız? Deprem yardımları için geç kalan iktidar inşaat için jet hızıyla kararname çıkarmış... Bunların 1 yıl içinde konutların yapılıp teslim edilmesinden ödleri kopuyor. Bunlar milletimizin dertlerine üzülmeyen, sevinciyle sevinmeyen sevimsiz ve bozuk çevrelerdir.

"KILIÇDAROĞLU'NDAN HİÇBİR ŞEY OLMAZ"

CHP Genel Başkanı da 'Depremzedelere çadır, konteyner, mobil duş götüremediniz." demiştir. Devamlı karamsarlık aşılayan devlete ve millete şaşı bakan CHP Genel Başkanının kendi içinde çelişkiye düştüğü açıktır. Bu zat bilmiyor olabilir ama acımızda sevincimiz de bir. Bu Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir şey olamaz. Cumhurbaşkanı adayı olmak Türk milletine muhabbet ve hürmetten çok mu öncelikli. Partinden seçim konusunda yetki alman neyi değiştirecek? Atatürk'ün koltuğunda neden oturuyorsun? Hiç mi yüzün kızarmıyor? İmar affıyla ilgili kanun teklifini veren CHP değil miydi?

Bir masa etrafında uzlakmaktan aciz olanların Türkiye'yi hedeflerine götürmesi mümkün değildir. Önümüzde ayağa kaldırılması gereken 11 il vardır. 6'lı masa enkazın altından kalkamaz, yıkımı kaldıramaz. Tek bir adım bile atamaz. Huzurlarınızda Cumhur İttifakı'nın kararlılığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bir kez daha ilan ediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti tektir, milli ve üniter bir devlettir. Türk vatanı ebedi yuvamızdır. Türkçemiz bizi bir arada tutan resmi dilimizdir."