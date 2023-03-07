MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere kürsüye çıktı. Millet İttifakının adayının CHP lideri Kılıçdaroğlu olarak belirlenmesinin ardından ilk yorumunu yapan Bahçeli "Bir yıldır cumhurbaşkanı adayını yıpranmasın diye açıklamayıp 1 günde toz duman olanlar ilkesizdir" derken Meral Akşener'e ise "'Kumar masası, şahsi hırsların masası, noter masası' diyerek önce devirip sonra zoru görünce masaya tekrar oturanlar yüzsüzlüğün numuneleridir" ifadeleriyle tepki gösterdi.
"SEÇİM MÜZİĞİ KULLANMAYACAĞIZ"
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
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Cumhur İttifakı olarak sağa sola bakmadan, adanmış yüreğimizle Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet edeceğiz. Başkaları gevezelik yapacak, biz yüksek bir gayeye ulaşmak için çalışacağız. Siyaseti kavga ve kutuplaşmaya çeviren fırıldakların U dönüşlerine itibar etmeyeceğiz.
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Devletimiz bütün kapasite ve kabiliyetiyle depremden ağır yara alan insanlarımızın yanındadır. 46 bin 104 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 115 bin vatandaşımız da yaralanmıştır. Önümüzdeki kısa sürede 405 bin afet konutuyla birlikte 83 bin köy evinin inşa edileceği anlaşılmaktadır.
- Seçim müziği kullanmayacağız.
'14 MAYIS' MESAJI
- Cumhur İttifakı yalnızca seçim ittifakı değildir, Türkiye'yi hedef alan husumet cephesine karşı tarihi birlikteliğin unvanıdır. 14 Mayıs 2023'te netleşecek, aziz Türk milleti kesin hükmünü sandıkta gösterecektir.
"KARANLIK BİR PLANIN ÖN HAZIRLIĞIDIR"
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Depremi fırsat bilen ahlaksızlar seçimleri sabote etmek, olay çıkarmak maksadıyla tedavüldedir. Doğal afetlerin teslim alamadığı Türkiye'yi doğal olmayan şiddet ve gerilim ataklarıyla diz çöktürmeye çalışan mihrakların alayını görüyor.
- 'Hükümet istifa' sloganları Türkiye düşmanları tarafından sipariş ve imal edilen, karanlık bir planın ön hazırlığıdır. Türk sporuna husumet hançerini vurma anlayışında olan çevreler milli hislerimizi kaşımanın çabasındadır.
- Muhalefetin kızışan pazarlıklara gömülmesiyle birlikte, yıkıcı dil ve eylem taktikleriyle çatışma iklimini yeşertmenin peşinde koşanlar unutmasınlar ki kendi kazdıkları kuyuya bodoslama düşmekten kurtulamayacaktır.
"TÜRKİYE TRİBÜNLERDE KURULMADI"
- Türkiye sokakta bulunmadı, tribünlerde kurulmadı. Bursaspor-Diyarbakırspor arasında oynanan maç esnasında tribünlerden sallanan görsellerin yaşanan taşkınlıkların sporun ahlak ve doğasına bütünüyle aykırıdır.
AKŞENER'E ÇOK SERT SÖZLER
- Kızılay'ın kan sattığını söyleyenler ilkesizliğin çukurlaşmış fertleridir. Nezaketsizce ortalığı karıştırmaya çalışan provokatörler hem ilkel hem de ilkesiz bir güruhdur. Bir yıldır cumhurbaşkanı adayını yıpranmasın diye açıklamayıp 1 günde toz duman olanlar ilkesizdir. Atılan imzayı inkar edenler ilkesizliğin ana damarıdır. 'Kumar masası, şahsi hırsların masası, noter masası' diyerek önce devirip sonra zoru görünce masaya tekrar oturanlar yüzsüzlüğün numuneleridir. 'Kazanamaz' dediği adayın dönüp dolaşıp yanında hizalanmak ilkesizliğin daniskası değil de nedir?
- Masaya geri oturan İP Başkanı söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak, insanımızın yüzüne utanmadan, sıkılmadan nasıl bakacaktır? Türk siyaseti, bu tip bir ilkesizliği ne görmüş ne de muhatap olmuştur. Geçmişte demiştim, yine söylüyorum: Bir kere satan yine satar, yine satar, yine satacaktır!
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Masada oturmayı dahi beceremeyen, ortak bir siyasi planlama ve hedefte bile buluşamayanların, 85 milyon Türk vatandaşına hizmet etmesi, ilkeli ve dürüst şekilde siyasi duruş göstermesi beyhude bir beklentidir. Cumhur İttifakı’nın siyasi alternatifi kalmamıştır.
- Kadına yönelik şiddeti durdurmalı, katilleri ve şiddet faillerine toplumdan tecrit etmeliyiz.
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