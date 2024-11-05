MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"KİMSEYİ AYRIŞTIRMIYORUZ"

Biz MHP'yiz, biz cumhur ile Cumhuriyet'i buluşturan, merkez ile çevreyi kavuşturan Cumhur İttifakı'yız. Hepimiz Türk milletiyiz. Ne yaparlarsa yapsınlar ayrılmaz kardeşlikten kopmayız.

Hiç kimseyi ayırmıyor, ayrıştırmıyor, öteki görmüyorum. Anasının dili ne olursa olsun kimseyi ayrıştırmıyoruz.

"SESİMİZ ÇIKMASIN MI?"

Türk milleti tarihin hiçbir döneminde asimilasyoncu olmamıştır. Saygı duyulmuştur. Milli beraberlik ve kardeşlik mirasını yağmalamak için kuyruğa girenlere göz yummak akıl kari mıdır? Tarihin akış istikametinin tersine kürek çekenler nereye faaliyet gösteriyor.

İçimizi karıştırmaya, milli birliğimizi karartmaya niyet eden iç ve dış ihanetin çiban başlarını nasıl yoksayalım? Milleti ayırmaya çalışanlara sesimiz çıkmasın mı?

Türkiye yüzyılında terörün kökü kazanacaktır.

ÖCALAN'A MECLİS ÇAĞRISI

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı, terörün bittiğini, PKK’nın lağvettiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu’na gelsin, teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım.

Terörist ele başı gelsin terörün bittiğini açıklasın.

Dünya politikasındaki esasların görülebilen güç odaklarına, imkan ve yeteneklerine göre belirlenmelidir. Coğrafya tehditlerin son aşamasıdır. Türkiyemiz, küresel güçlerin politik amaçlarının güzergahı, yol kavşağı bazen hedefi bazen de hareket noktası üzerindedir.

Devletin bekası, milletin ve vatanın ferahı için dürüst, cesur ve kucaklayıcı hamlelere ihtiyaç vardır. Bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Yeni oyuncuların, değişen dengelerin, yükselen güçlerin kaos üreten bölgesel ve küresel denklemin orta yerinde Türkiye'yi orta yerinde fırtınalardan muhafaza etmek boynumuzun borcudur.

Kürtlerle kucaklaşma asıldır. Terörle mücadele esastır. silahlı eşkiyayı temizlemek kaçınılmazdır. Siyasette uzlaşmak ortak yararımızadır.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Teröre tolerans sıfırdır. Kürtler başka, terör örgütü başkasıdır. İkisini birbirine karıştırmak en vahim cinayettir. Kürtler kardeşimizdir. Terör örgütü ise Türkiye düşmanlarının taşeronudur.

"DEM PARTİ KARARINI NETLEŞTİRMELİ"

DEM Parti'de kararını derhal netleştirmeli, silahla siyaset arasındaki gelgitli tutumundan uzaklaşmalı.

Terör örgütü 85 milyon Türk vatandaşının düşmanıdır. Öcalan İmralı'da yatıyor, fakat DEM Parti'de 57 Öcalan gölgesinin Meclis'te olduğunu niye görmüyorsunuz. İmralı Türkiye'de değil mi? Teröristbaşının DEM Parti grubuna gelmesine karşı çıkıyorlar da İmralı'da kalmasına niye itiraz etmiyorlar.

Türkiye'de kürt soru yoktur.

"ERDOĞAN TEK SEÇENEKTİR"

Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılı'nın güvencesi için Sayın Recep Tayyip Erdoğan bize göre tek seçenektir.

Çok yaşasın devletimiz, var olsun milletimiz.

DÖRT BELEDİYEYE KAYYUM

Kayyum atanan belediyeler söz konusu belediye başkanlarının terörle iltisakları nedeniyledir. Türkiye'de hukukun üstünlüğü hakimdir. Belediye başkanları hukuki süreçlerin sonuçlanmasını sabırla beklemelidir.

Özellikle ciddi sağlık sorunları olan, yaşı kemale ermiş olan, köklü bir aileye mensup Kürt ağası sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, İmralı'ya DEM Parti arasına çomak sokmak sinsiliği, CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Özgür Bey, ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Aklını başına al, CHP'yi sev, Türkiye'yi sev, herkesi sev sonra ben kendimi de seviyorum diyebilirsin.

Belediye başkanları ya adam gibi görevini yapacaklar ya da Türk devletinin hukuk sınırları içinde aldığı haklı tasarruflara katlanacaktır.