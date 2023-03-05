Evet, bugünlerde öncelikli konumuz deprem...

Okullarımız, hastanelerimiz, hatta konutlarımız…

Sağlam mı değil mi, değilse ne yapacağız?

Tümü bizler için birinci öncelikli konu...

Ama diğer taraftan da hayat devam ediyor…

Trafikte her gün canlar kaybediyoruz!…

Kazalar sonucu sakat kalan, hayatları tamamen değişen insanlara tanık oluyoruz…

Yol güvenliği konusunda sınıfta kaldığımız bu coğrafyada sorunun sadece bu olmadığını konunun uzmanları haykırıyor… Duymuyoruz, ya da duymak istemiyoruz…

İki gündür KIBRIS TV’de yayınlanan programlarda trafik konusunda çok önemli tespitler ortaya konuyor… Bu önemli konuları KIBRIS gazetesinde de gündeme taşıyoruz... Ben de bugün köşemde bu konuları özetleyip ilgili Bakan Sayın Erhan Arıklı’ya bir uyarıda bulunmak istiyorum…

İlk olarak baba mesleğini yürüten şoför okulu sahibi olan Barış Tilki’yi dinledim…

Haykırıyor resmen ve diyor ki; “Biz yeni ehliyet alacak insanlara eğitim veriyoruz ama bizim kendimizin eğitimi yok! Nasıl eğitim verebiliriz ki?” diyor… Ama bunla da kalmıyor ve devam ediyor; “Zaten uluslararası normlarda eğitim kitapçığımız bile yok!” Bunla da kalmıyor ve diyor ki; “Ne bir eğitim ne bir seminer… Nüfusumuza göre 16-17 olması gereken şoför okulu sayısı 47... Ve bu okulları, oradaki eğitmenleri de denetleyen bir yapı yok!”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na sesleniyor Barış Tilki ve “Gereğini yapın” diyor! Daha ne desin? Bu söylemleri kendi meslek grubu tarafından tepki çekse de bir gerçeği yüzümüze vuruyor… Her gün gazetelerimizde siyah zemin içerisinde trafikteki, can kayıplarımızı okumak zorunda kalıyoruz... İşte nedenlerinden sadece biri... Dün de Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Dr. Zeki Avcı’yı dinliyorum…

Ama Zeki Avcı’yı benim değil, hükümet edenlerin özellikle de Sayın Erhan Arıklı’nın dinlemesi gerekiyor... O kadar önemli şeyler söylüyor ki doktor… O da eğitime dem vuruyor… “Eğitim yok” diyor… “Scooterleri bu ülkeye getirdiniz, dileyen kullanıyor ama hiçbir eğitimi yok, insanlar ölürse sorumlusu kim” diye soruyor… “Araç kullanmanın bir yaşı olmalı ama bizde 88 yaşında da ehliyet yenilenebilir” diyerek çok önemli bir tehlikeye dikkat çekiyor…

Ama en önemlisini de sona saklamış doktor…

Ve diyor ki; “yıllarca mücadele ettik, yasayı yaptık ama tehlikeyi ölçebileceğimiz alet yok!

Bunu ne için söylüyor biliyor musunuz, ortaokula kadar inen uyuşturucu için!… Polis gecenin 03.00’ünde bir genci durduruyor, alkol sıfır ama ayakta duracak hali yok… Uyuşturucu mu kullanmış, ölçemiyor... Neden? Çünkü bu ölçümleri yapacak alet edevat alınmış değil! El insan yahu!... Devlet eliyle trafikte tahammülden adam öldürmedir bu!…

Ne eğitim var, ne denetim... Ne yasa var, ne tüzük! Zaten yol alt yapısı da sıfır…

Ne bekliyoruz Allah aşkına? Bir bir gencecik bireyler trafikte can veriyor… Evet, anlıyorum deprem birinci gündemimiz ama asıl içimizde depreme neden olan bu konuları da yavaş yavaş temize havale etmemiz gerekmez mi?

Buradan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız Erhan Arıklı’ya sesleniyorum.. Trafik birimi kendisine bağlı, yapılması gerekenleri uzman insanlar ortaya koyuyor, geriye kalanı da siyasetin işi.. Lütfen gerekli adımları atın, yetmez mi trafiğe verdiğimiz bunca can? Lütfen…