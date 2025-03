BAHAR SANCAR/GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

BORÇLANMA… “HER DÖNEM YAPILAN BİR OLGUDUR”…

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu oldu. Cumhuriyet Meclisi’nde muhalefet milletvekillerinin eleştirilerinin sorulması üzerine Berova, “Özellikle şubat ayı kamu maliyesi açısından diğer aylara oranla vergi toplama açısından en düşük seviyede olunan aydır. Bu geçmiş hükümetler döneminde de aynı durum mevcuttu. Bu nedenle de her yıl şubat ayında çeşitli sıkıntılar yaşanır. 2025 Şubat ayında 6 milyara yakın bir vergi topladık. Yaklaşık 6 milyar TL’lik de maaş ve maaş nitelikli ödemeler söz konusudur. Kamu maliyesinin tek görevi maaş ödeme değil. Başka alanlarda da ödemelerimiz söz konusudur. Ocak ayına baktığımıza 7 milyarlık bir gelirimiz oldu. Aradaki fark ile diğer yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Ödemelerimizi rahat bir şekilde gerçekleştirmek için 8 milyara yakın bir gelire ihtiyacımız var. Şubat ayı içinde bir borçlanma ihtiyacı oluştu ki böyle ihtiyaçlar her zaman gündeme gelir. O nedenle bir borçlanmaya gittik. Sanki maaşları ödemek için borçlanmaya gidildiğiyle ilgili bir algı oluşturuldu. Bu doğru değildir. Kamu maliyesi yükümlülüklerini yerine getirmek için borçlanmaya çıkmıştır ve bu her dönem yapılan bir olgudur” bilgisini verdi.

“KİRA STOPAJ GELİRLERİNDE ANLAMLI BİR ARTIŞ SAĞLANMAYA BAŞLANDI”…

Berova, 2025 yılında gelirlerin artırılması gerektiğin, söyleyerek, “ Bununla ilgili çalışmalarımız var. Birinci çalışmamız kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almaktır. Kira stopaj gelirleri ile ilgili yaygın bir denetim yapılıyor. Bu denetimlerin meyvesini almaya başladık. Kira stopaj geliri miktarlarında anlamlı artış sağlanmaya başlandı. TL bazındaki kiralamalarda yüzde 150’ye yakın bir artış sağladık, döviz bazındaki kiralamalarda ise yüzde 40 civarında bir artış sağladık. Kayıt dışılıkla mücadele ve adaletli vergi oluşumunu sağlamak için gerekli hamleleri yapıyoruz” diye konuştu.

RESEN VERGİ KONUSU…

Muhalefetin resen vergi eleştirilerine de yanıt veren Berova, “Gelir ve Kurumlar vergisi aylık beyannameler üzerinden hesaplanıp daha sonra ödenen vergilerdir. Bu noktada yaptığımız incelemelerde verilen beyannamelerde bir düşüklük söz konusuydu. Verilen beyanlar yapılan incelemelerde iş yerinin gelirinin altında olan beyan şüpheleri oluştu. Buna bağlı olarak da vergi usulü yasamıza göre bize bu konuyla ilgili tahmini vergi oranı çıkarmamızı ve çıkan oranı da resen vergi olarak göndermemizi söyler. Ancak muhalefet eksik ve aksak olanların üzerine gidiliyor deneceğine resen vergi uygulaması yapılıyor diye eleştiriliyor. Bir yıl önce de vergi denetimlerine gidilmiyor diye eleştiri vardı. Bizim için asıl olan herkesin ödemekle mükellef olduğu vergiyi alarak kamu gelirlerini artırmaktır” ifadelerini kullandı.

İSTİHDAMLAR KAMU MALİYESİNE YÜK MÜ?...

Berova, “İstihdamlar KHK üzerinde sınavla alınmak suretiyle yapılıyor. Burada da pek çok kurum kuruluşun teşkilat yasalarında eksikler vardı. Bu eksiklerin kadrosal açıdan dolması için gerekli fedakârlığı gösterdik. Geçici işçi statüsüyle işe alınan personeller gündeme getiriliyor. Bizim hükümet dönemimiz içerisinde en zor şartlar altında kamu görevi ifa ettiler. Hükümet bir irade ortaya koyarak bu kişiler geçici işçi kadroları içerisine allındı. Yapılan istihdamların yüzde 90’ınını bu kişiler oluşturuyor. KHK üzerinden bin kişi istihdam edildiyse mevsimlik işçiler hariç 30-40’ı geçmeyen bir istihdam vardır. Bu kadar büyük hacimli bir bütçe içerisinde bunun etkisi çok azdır. Halkın aklı karıştırılmaya çalışılıyor. Pek çok alandaki eksiklikler bizim hükümetimiz döneminde giderilmiştir” dedi.

“POLİS TEŞKİLATIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ”…

Polis alımları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Berova, “Polis sayımızı artırmak için çalışmalarımız var. Vatandaştan çok ciddi eleştiriler aldık polis sayısı az, trafikte daha fazla polis olmalı diye. Elimizden geldiğinde polis teşkilatımızı güçlendiriyoruz. Eskiden polise önem vermiyorsunuz diyenler bugün bu kadar polise ne ihtiyaç var diye eleştiride bulunuyorlar. Biz doğru bildiğimizi yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.