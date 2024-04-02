Berova mesajında; “Bugün, ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü.’

Otizm konusunda farkındalık oluşturmak, temel ihtiyaçları olan eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak, önyargıları yıkarak, otizmli bireylerin ve ailelerin sosyal hayatta yer alabilmesi için imkânlar sunmak ve engelleri kaldırarak sorunlara çözüm bulmak hepimizin görevi.

Unutmayalım ki, otizm, eksiklik değil farklılıktır. Her çocuk farklı, her çocuk özeldir. Ömür boyu süren, özel eğitimle desteklendiği takdirde toplumla uyumlu, kendine yetebilen otizmli bireyler hepimiz evladı, ailesi, arkadaşıdır.



‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’de toplumsal farkındalık ve duyarlılığımızın çok daha artmasını temenni ediyor, aileler ve eğitimcilerimize göstermiş oldukları özveri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.