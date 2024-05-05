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Konuşmaların ardından Eko Gün’de yer alacak etkinlikler iptal edilirken sadece kurulan stantlarda satışlar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de festivallerin ülke kültürünün yaşatılmasına büyük katkı sağladığını söyledi.

Yağmurlu havadan dolayı Eko Gün etkinliğinin olumsuz etkilendiğini de kaydeden Başbakan Üstel, bölge halkının ürettiklerini satması temennisinde bulundu.

Başbakan Ünal Üstel ise Eko Gün denildiğinde akla Büyükkonuk’un geldiğini kaydederek, Büyükkonuk denilince de akla üretimin geldiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da böylesi etkinliklerin kültürü yaşatmanın yanı sıra bölge halkına ekonomik anlamda katma değer sağladığını ifade etti.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu açılışta, ülkenin ilk eko gün etkinliğinin Büyükkonuk’ta 2007 yılında birkaç stant ile başladığını anımsatarak ülke kültürünü yaşatarak gelecek

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile Büyükkonuk Eko Turizm Derneği işbirliğinde geleneksel olarak düzenlenen eko gün etkinliği köy meydanında yapıldı.

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