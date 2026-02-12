Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Her daim yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen aziz dostum, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin’i ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum.” dedi.

2026 yılı için planlanan iş birliklerinin ön görüşmelerini yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, “Bu kapsamda planlama çalışmalarının tamamlanması adına verimli bir temas gerçekleştirdik. Misafirperverlikleri için Sayın Bakan’a teşekkür ediyor, ziyaretimizin eğitim alanındaki ortak hedeflerimize ve geleceğe dönük projelerimize katkı sağlaması adına hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu’na ziyaretinde Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi eşlik etti.