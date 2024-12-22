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Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.

Bakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile görüştü

Beklenen ziyaret bugün gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Şam'a yaptığı ziyaret kapsamında Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile görüştü.

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