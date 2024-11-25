Antalya’da TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Otizm Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, merkeze devam eden engellilerin aileleri ile de bir araya geldi.

Engelli aileleri ile sohbet ederek görüş alışverişinde bulun Gardiyanoğlu, ailelerin sıkıntı ve taleplerini de yerinde dinledi.

Bakan Gardiyanoğlu’na ziyaretinde Sosyal Hizmet Dairesi Müdürü Alev Ecevit, KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen ve Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen eşlik etti.