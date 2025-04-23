İstanbul, 23 Nisan günü 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kamuoyuna yaptığı açıklamada, depremin ardından saat 17.55’e kadar toplam 127 artçı depremin kaydedildiğini, bunlardan en büyüğünün 5.9 büyüklüğünde olduğunu belirtti. Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 10 bin 84 başvuru geldiğini de sözlerine ekledi.

'Can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamakta'

Bakan Yerlikaya, İstanbul genelinde 9 evde tahliye işlemlerinin başlatıldığını ve şu an için sadece Fatih ilçesinde bir binanın tamamen yıkıldığını belirterek şöyle konuştu:

Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. İlk yaptığımız nedir? Tarama; yani depremin olumsuz izi sahada var mı yok mu bunu yapmaya çalışıyoruz. Burada AFAD koordinasyonunda büyükşehir, 39 ilçe belediyesi, itfaiye, emniyet, jandarma, 1. Ordumuz yani devletimize ait yerel, merkezi tüm birimlerin tamamı buranın koordinasyonunda, İstanbul Acil Müdahale Planı kapsamında toplantıda belirtilen plan uyarınca herkes kendi görev alanıyla ilgili sahada tarama yaptı. Şu ana kadar içinde insanın yaşadığı yerleşim olan herhangi bir bina enkaz ihbarı şükürler olsun gelmedi dedik. Şu anda taramalarımız devam ediyor. Sadece Fatih ilçemizde bir metruk bina. Gelip de tarama yapan arkadaşlarımızın yapmış olduğu 9 evle ilgili, tahliyeyle ilgili tespitimiz var. Hemen hemen her bakanımız İstanbulumuzla ilgili paylaşımlar yaptı. Milli Eğitim Bakanımız okullarla ilgili taramayı paylaştı. Perşembe ve Cuma günüyle ilgili hemen akabinde sayın YÖK Başkanımızın bizimle istişaremiz oldu, İstanbul'da eğitim ve öğretime 2 gün boyunca tatil edildiği anonsu yapıldı. Valimiz kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevlerine gelme ile ilgili izin verildiğini ifade etmiş oldu.

'10 bin 84 çağrı geldi'

Deprem sonrası 10 bin 84 çağrı geldiğini belirten Bakan Yerlikaya ''Ne demek acil çağrıya gelen aramalar? 16 milyonluk 131 dünya ülkesinden daha büyük nüfusa sahip olan İstanbulumuzda hemşehrilerimizden sadece 10 bin 84 çağrı geldi. Pek çoğu bilgi edinme amaçlı. Bir kısmı evimizde veya hizmet sundukları binayla ilgili endişelerini paylaşan ifadeler. Bir kısmı da sağlıkla ilgili ihbarlar. Hiçbiri ile ilgili bir metruk bina Fatih'te, onun haricinde şükürler olsun binanın yıkıldığı, içinde yaşamla ilgili endişelerin olduğu ile ihbarın olmaması en büyük şükrümüz. Depremin ilk anından itibaren sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik, talimatları aldık. Bizim Deprem Bilim Kurulumuz ar. Başında Deprem Risk Azaltma Müdürümüz Prof. Dr. Orhan Tatar hocamız var. Hocalarımızla yapılan son değerlendirmeleri sizlerle paylaşacaktır. Son olarak biz bir deprem ülkesiyiz. Deprem olmadan önce risk azaltmayla ilgili zararın en aza indirilmesiyle ilgili, hiçbir can kaybı olmamasını kast ederek söylüyorum, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmetler var. Herkes hanesini içinde yaşadığı evin durumu en iyi o bilir. Güçlendirme veya yıkılıp yeniden yapılması, yani kentsel dönüşümü ile ilgili bir ihtiyacı varsa hükümetimizin açıklamış olduğu bu hizmetle ilgili çağrısına ses versin. Pekçok defadır sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli kabine arkadaşım Murat Kurum arkadaşımdan bu çağrıların defalarca yapıldığını biliyorum'' dedi.

'378 yapısal ihbar bize ulaştı'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İstanbul depremlerinin ardından 112’ye gelen tasnifi yapılan taleplerde, 378 yapısal ihbar bize ulaştı. Hemen incelemelerimizi yaptık. Metruk bina ile birlikte 12 binamızı tedbiren boşalttık. Milletimiz müsterih olsun, mevcut durum itibariyle paniğe mahal verilecek durum sözkonusu değil. Devletimiz tüm birimleriyle AFAD, Kızılay, Jandarma, Emniyet, sağlık birimleriyle teyakkuza geçmiştir. Türkiye Acil Afet Müdahale Planı çerçevesinde İstanbul'la ilgili yapılması gereken tüm işlemler AFAD'ımızın koordinasyonunda devreye alınmıştır" açıklamasında bulundu.

'236 vatandaşımız etkilendi'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yaptığı açıklamada "(İstanbul'daki depremde) Düşme, atlama veya yıkılma korkusundan panik atak geçiren, toplam etkilenen 236 vatandaşımız oldu. Yapılan ilk değerlendirmede İstanbul'da ve çevre illerdeki herhangi bir hastanemizde hizmeti aksatacak bir durum tespit etmedik" dedi.