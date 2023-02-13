Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, toplantı sonrası açıklama yapılmayacağı, kararların yazılı olarak bildirileceği duyuruldu.
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, toplantı sonrası açıklama yapılmayacağı, kararların yazılı olarak bildirileceği duyuruldu.
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