Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.

Celal Şengör açıkladı: Kıbrıs’taki esas tehlike adanın Güney kıyılarında Celal Şengör açıkladı: Kıbrıs’taki esas tehlike adanın Güney kıyılarında

Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, toplantı sonrası açıklama yapılmayacağı, kararların yazılı olarak bildirileceği duyuruldu.