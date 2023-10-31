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Bakanlık açıklamasında şunları söyledi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "HIV Virüsü Taşıyan Kişiye Çalışma İzni Verildi   " başlığıyla sosyal medyada yer alan  iddialarla ilgili olarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla  açıklama yapma gereği duymuştur.
Söz konusu habere konu olan Azerbaycan uyruklu Mehdi Nizami Ganbarov’un çalışma izinleri ile ilgili Bakanlığımız tarafından  inceleme  yapılmış ve ilgili kişinin   13.10.2021  tarihinde  Bakanlığımıza gelen  negatif sağlık raporuna istinaden;  31.08.2021- 31.08.2022  tarihleri arasında  bir yıllık çalışma izni aldığı tespit edilmiştir. 
Daha sonra ilgili kişinin  işvereni tarafından 31.08.2022 tarihinde  çalışma izni iptal edilmiştir. Söz konusu kişinin  08.08.2023 tarihinde, sivil muhaceret ve otomasyon sisteminde    AIDS olduğunun bilgisi işlenmiştir. İlgili  şahıs, 31.08.2022 tarihinden  itibaren  çalışma izni almamıştır.
Çalışma İzinleri Yasası kapsamında   HIV virüsü taşıyan bir kişiye,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından  çalışma izni verilmesi söz konusu değildir. KKTC’de çalışma izni alabilmek için  yapılan başvurular,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, yasal mevzuata uygun olarak  titizlikle  değerlendirilmektedir. Herhangi  bir ihmalin tespit edilmesi halinde,  gerekli yaptırımların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sorumlulukla    uygulanacağı  kamuoyuna önemle duyurulur. 
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı